Чиновниці столичної РДА, яка готувала виступи Азарова на росТБ, повідомили про підозру

Служба безпеки України оголосили про нову підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову та двом його помічницям. При цьому, одна з них є діючим державним службовцем однієї із районних адміністрацій Києва та наразі обіймає посаду начальника організаційного відділу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Саме вона писала тексти публічних виступів Азарова (навіть після повномасштабного вторгнення РФ), в яких він регулярно виправдовував збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України і поширював фейки про військово-політичне керівництво України.

Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана також дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямих ефірах або записі коментарів.

"Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, жінка була адміністратором Телеграм- та Ютуб-каналів Азарова і вела його особисті сторінки у соцмережах. На них вона публікувала пости пропагандистського характеру з наративами Кремля, різні матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

СБУ повідомляє, що перед тим, як відправляти Азарову тексти його виступів, вона дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем’єра, своєю колишньою колегою, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ.

Повідомляється, що київська чиновниця є керівником одного із так званих підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", який був створений Азаровим для фінансування іншого фонду - антиукраїнського "Комітету спасіння України". Саме через ці фонди зрадниця отримувала оплату.

Правоохоронці провели у неї обшуки, під час яких було виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які вона використовувала для спілкування з колишнім і його московською помічницею, а також з російськими пропагандистами.

Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше експрем’єр-міністру вже було інкриміновано державну зраду.