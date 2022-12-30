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Колаборантка з Херсона, яку оголосили у розшук, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців
Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку Служба безпеки та Державне бюро розслідувань оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла "з повинною" до правоохоронців.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що після захоплення українського міста колабарантка підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації РФ.
Там її призначили очільницю "отдела кадров" у створеній агресором "исправительной колонии".Підписуйтеся на наш YouTube канал
На цій "посаді" агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів.
За це обіцяла "крісла" в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.
Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Раніше СБУ у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні виявила зловмисницю, яка після захоплення міста добровільно пішла на співпрацю з ворогом і очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію".