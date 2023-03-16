Чиновник Міноборони організував у Києві схему ухилення від мобілізації

Служба безпеки України викрила та ліквідувала ще три схеми ухилення військовозобов'язаних громадян від мобілізації. Про підозру повідомлено п'ятьом організаторам оборудок. Серед них - посадовець Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрювані пропонували військовозобов'язаним оформити фальшиві документи або організувати нелегальний виїзд за кордон - для уникнення мобілізації. За свої "послуги" вимагали до 9 тисяч доларів.

СБУ нейтралізувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації. Фото: СБУ

Так, у Києві правоохоронці затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони. Чоловік, використовувавши свої зв'язки, організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку.

У Закарпатській області співробітники СБУ викрили двох мешканців Берегівського району, які збиралися нелегально перевозити своїх "клієнтів" за кордон. Зловмисники планували на своїх автівках провезти "ухилянтів" поза встановленими пунктами пропуску. До слова, одного з фігурантів раніше вже судили за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

СБУ нейтралізувала ще 3 схеми ухилення від мобілізації. Фото: СБУ

Ще трьох ділків затримали на Львівщині. Зловмисники пропонували військовозобов'язаним перетнути кордон як водії міжнародних перевезень.

Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб.

Нагадаємо, 9 березня про підозру повідомили депутату однієї з міських рад Волині. Він разом зі спільниками за допомогою фальшивих документів допомагав військовозобов'язаним виїхати за кордон та уникнути мобілізації.