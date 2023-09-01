Чиновника Держпродспоживслужби піймали на поборах з імпортера квітів: за неперешкоджання просив "копійки" (ФОТО)

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львівській області викрило на систематичних хабарях заступника начальника Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області.

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Як ідеться у повідомленні слідчого органу та Тернопільської обласної прокуратури, той попався на вимаганні щомісячної "данини від підприємства-імпортера квітів з Нідерландів.

Чиновник встановив "таксу" за пришвидшене відібрання зразків для фітосанітарного контролю, необхідного для розмитнення та подальшої реалізації квітів, у сумі в 1 тисячу гривень з кожної вантажівки. Також щомісяця він виставляв "прайс" у 5 тисяч гривень за пришвидшення проведення фітосанітарної експертизи.

ДБР затримало посадовця під час передачі 13 тисяч гривень – частини коштів за ввезення квітів у серпні. Загалом чиновник просив 38 тисяч гривень за те, що не створюватиме товариству перешкоди в імпорті рослин.

Під час обшуків за місцем роботи фігуранта та в фітосанітарних лабораторіях правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність чиновника Держпродспоживслужби.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: Тернопільська обласна прокуратура Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу) та загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 з конфіскацією майна. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу та усунення чиновника від виконання обов’язків.

Нагадаємо також, що в червні Служба безпеки України та поліція викрили чиновників Держпродспоживслужби в Одеській області та обласної фітосанітарної лабораторії, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній, які займаються експортом зерна.

Тоді ж ДБР затримало керівництво управління Держпродспоживслужби в Харківській області, які створили організовану злочинну групу, що обклала "даниною" виробників м’ясної продукції.