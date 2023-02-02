Чиновника Одеської ОВА викрили на хабарі у $ 40 000

Служба безпеки викрила на системній корупції ще одного високопосадовця. Ним виявився заступник начальника одного з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець налагодив масштабний злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

За різні суми хабарів він пропонував комерсантам своє сприяння у "безперешкодному" виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання від місцевого підприємця 60 тис. дол.

За цю суму він "гарантував" бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю.

Правоохоронці затримали посадовця біля адміністративної будівлі обласної військової адміністрації під час отримання ним першої частини хабаря у розмірі 40 тис. дол..

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в СБУ.

Наразі зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Повідомляється, що заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з детективами НАБУ та слідчими Нацполіції в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, 24 січня НАБУ і САП викрили "на гарячому" одразу після отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди мера міста Рені Одеської області Ігоря Плехова та депутата місцевої ради.

Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. дол. США.

Вищий антикорупційний суд обрав Плехову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі один мільйон 342 тисячі гривень.