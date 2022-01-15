Чиновника Офиса генпрокурора арестовали за требование взятки в 4 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал в отношении чиновника Офиса генерального прокурора меру пресечения в виде содержания под стражей за вымогательство взятки в размере 4 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрала в отношении чиновника Офиса Генерального прокурора меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года, ее альтернативой определен залог в размере 2 млн. 471 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого заключили под стражу в зале суда.

В пресс-службе суда отметили, что при внесении залога на указанное лицо будут возложены дополнительные обязанности. В частности, не отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора; сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину и ношение электронного средства контроля.

13 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на мошенничестве и вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен).

Следствие установило, что должностное лицо предложило бизнесмену за вознаграждение решить его проблемы с уголовным преследованием со стороны Государственной фискальной службы и Офиса генпрокурора. В частности, добиться закрытия дела и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество – автомобили Porshe, Bentley, Range Rover, Mercedes и другое.

За возвращение указанного имущества и закрытие уголовного производства чиновник ОГП предложил бизнесмену заплатить ему 100 тысяч долларов. По легенде, якобы для дальнейшей передачи руководству ОГП.

В дальнейшем чиновник изменил свои требования, увеличив сумму взятки до 150 тысяч долларов.

Для реализации своего замысла чиновник ОГП привлек посредника.

13 января во время обысков по месту работы подозреваемых детективы НАБУ изъяли 100 тысяч долларов.

Как пишет издание "Украинская правда", речь идет о заместителе начальника одного из отделов Офиса генпрокурора Захаре Антипове.