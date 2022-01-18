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Чиновника "Укргаздобычи" поймали на взятке
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц АО "Укргаздобыча", требовавших 400 тысяч грн взятки за несоздание препятствий при выполнении тендерных соглашений с частной компанией.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Следствие установило, что схему организовали работники сектора закупки материалов "Укргаздобычи".
"Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное с госпредприятием соглашение на поставку товаров и услуг на общую сумму свыше 38 млн грн. Однако должностные лица искусственно затягивали сроки по предоставлению поставщикам спецификаций необходимых товаров. Когда стало ясно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить им взятку за "мгновенное" подписание дополнительного соглашения и перенос сроков выполнения основного договора", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что одного из злоумышленников правоохранители задержали "на горячем" во время получения взятки в 400 тысяч грн.
Ему предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
"Идут следственные действия для установления всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы", – отмечают в СБУ.
В то же время пресс-служба Киевской городской прокуратуры также сообщает о задержании чиновников и о взятке в сумме уже 600 тысяч гривен.
Напомним, 24 декабря 2021 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы бывшему заместителю руководителя ГК "Укргаздобыча".
Экс-чиновника признали виновным в совершении уголовного правонарушения — даче взятки в размере 100 тысяч долларов США сотруднику Генеральной прокуратуры.