Чиновники і псевдоректори. СБУ повідомила про підозру ще 5 колаборантам

Служба безпеки повідомила про підозру ще п’ятьом ворожим поплічниками, які добровільно пішли на співпрацю з ворогом. Серед них - чиновники Херсонської міськради та міграційної служби у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, кіберфахівці СБУ задокументували злочинні дії колишнього начальника одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міськради.

Під час захоплення міста гауляйтер Сальдо особисто запропонував чиновнику очолити створене агресором "унітарне підприємство Херсонтепломережі". Перебуваючи на "посаді", зловмисник організував так звану "інвентаризацію" майна інфраструктурного об’єкта для його передачі російським монополіям.

Крім того, контррозвідники СБУ викрили двох посадовиць Управління Державної міграційної служби у Луганській області, які приєднались до окупаційного "МВС ЛНР". У лавах фейкової установи зловмисниці виконували вказівки Москви щодо примусової "паспортизації" місцевих жителів.

Ще одна колаборантка під час окупації Херсона очолила так званий "Херсонський університет". Там вона впроваджувала освітні "стандарти" країни-агресора, а під час звільнення міста втекла до Криму.

СБУ також задокументувала підривну діяльність колишнього викладача Харківського національного університету внутрішніх справ, який звільнився ще у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення він опублікував на одному із проросійських Телеграм-каналів звернення, де закликав колишніх колег та курсантів допомогти агресору у захопленні Києва.

За це наприкінці травня 2022 року зловмисника призначили очільником так званого "Мелітопольського університету ім. Макаренка". Перебуваючи на "посаді", фігурант поширював кремлівські наративи, в яких ставив під сумнів існування української державності.

Фото: пресслужба СБУ.

За викритими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за такими статтями Кримінального кодексу України:

110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

111 (державна зрада);

111-1(колабораційна діяльність);

111-2 (пособництво державі-агресору).

Наразі підозрювані переховуються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.