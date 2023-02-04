Чиновників Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні понад 90 млн грн

Служба безпеки викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".

При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у ході слідчо-оперативних дій Службою безпеки України на Чернівецькій та Одеській митницях ліквідовано злочинні механізми одержання грошей від бізнесменів.