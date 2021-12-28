Чиновников "Укрзализныци" подозревают в хищении 12 миллионов на ремонте "Бориспольского экспресса"

Пятерых чиновников АО "Укрзализныця" и его регионального филиала "Юго-западная железная дорога" подозревают в хищении 12 млн грн, а также подлоге официальных документов при ремонте рельсовых автобусов, использующихся на маршруте между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Должностные лица… на протяжении 2019-2020 годов организовали схему завладения средствами "Укрзализныци". Находясь в сговоре с должностными лицами коммерческих структур, они пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов по закупке услуг по капитальному ремонту оборудования "Бориспольского экспресса". При этом капитальный ремонт оборудования рельсовых автобусов PESA был осуществлен с использованием б/у запчастей ненадлежащего качества и по ценам, превышающим рыночные. Таким образом, организованная группа лиц завладела средствами АО "Укрзализниця" в сумме 12 млн грн, выделенных на ремонт оборудования рельсовых автобусов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем эти средства члены организованной группы легализовали путем приобретения недвижимости, транспортных средств и обналичивания.

Действия чиновников классифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, подлог официальных документов и легализация имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и аресте их имущества.

Напомним, что поезда в аэропорт "Борисполь" начали ходить в ноябре 2018 года. В 2020 году из-за локдауна вследствие эпидемии Covid-19 маршрут три месяца, с середины марта по середину июня, не работал.

Отметим, стоимость проезда в экспресс-поездах, курсирующих между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь", с 10 декабря выросла с 80 грн до 100 грн.