Чиновнику ДСНС, який не задекларував 13 млн гривень дружини, повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) чиновнику столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій, який "забув" вказати у декларації майно дружини, загальною вартістю на майже 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, підозрюваний кілька років не декларував майно дружини. У декларації за 2020 рік він не вказав, що його дружина володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою.

У ДБР уточнили, що в майно знаходиться в Києві та області.

"Відомості, що були вказані в декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн", - зазначають у відомстві.

Окрім цього підозрюваний не вказав у декларації за 2021 році ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність. Як наслідок – відомості відрізнялися від достовірних на суму у 12,7 млн гривень.