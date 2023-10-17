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Злочинність
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Чиновнику ДСНС, який не задекларував 13 млн гривень дружини, повідомили про підозру

Чиновнику ДСНС, який не задекларував 13 млн гривень дружини, повідомили про підозру
ДБР повідомило про підозру високопосадовцю ДСНС

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України) чиновнику столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій, який "забув" вказати у декларації майно дружини, загальною вартістю на майже 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, підозрюваний кілька років не декларував майно дружини. У декларації за 2020 рік він не вказав, що його дружина володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою.

У ДБР уточнили, що в майно знаходиться в Києві та області.

"Відомості, що були вказані в декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн", - зазначають у відомстві.

Окрім цього підозрюваний не вказав у декларації за 2021 році ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність. Як наслідок – відомості відрізнялися від достовірних на суму у 12,7 млн гривень.

Автор:
Тетяна Гойденко