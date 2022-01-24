Дань за порно: в Днепропетровской области поймали полицейского-рэкетира

В Днепропетровской области разоблачили сотрудника областного управления миграционной полиции в вымогании взятки за непривлечение к ответственности за распространение порнографических материалов.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, старший оперуполномоченный Управления миграционной полиции ГУНП требовал у владельца интернет-сайта знакомств тысячу долларов США ежемесячно.

Кроме того, представитель Нацполиции предлагал в дальнейшем расширить деятельность сайта.

По информации облпрокуратуры, полицейский был задержан при получении части взятки в размере 22 тысяч грн.

На сегодняшний день решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве. Оперативное сопровождение – Управлением Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в июле прошлого года Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Нацполиции разоблачили группу лиц, которые вымогали у людей несуществующие кредитные долги или принуждали к погашению имеющихся долговых обязательств.

Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, сотрудники коллекторских компаний занимались вымогательством, прибегали к угрозам заемщикам финансовых учреждений физической расправой.

Кроме того, они угрожали распространением в соцсетях поддельных порнографических фото.