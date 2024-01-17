ДБР повідомило про підозру бізнесмену Гринкевичу та його спільникам

17 січня працівники Державного бюро розслідування повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків майже на мільярд гривень.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що п’ятеро осіб із злочинної організації отримали повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, а саме у створенні та участі у злочинній організації, а також у заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Всі члени злочинної організації вже затримані і наразі вирішується питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, "РБК-Україна" пише, що підозра стосується самого Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній. До оголошення підозри, вони мали статус підозрюваних.

Нагадаємо, 11 січня за рішенням суду майно скандального львівського бізнесмена Гринкевича було арештоване.

Що відомо про справу Гринкевича

Бюро розпочало слідство кілька місяців тому у зв'язку з порушенням у сфері закупівель одягу та білизни для Збройних Сил України.

Компанії львівського підприємця успішно виграли 23 тендери на постачання одягу на суму понад 1,5 мільярда гривень для МО, але для виконання оборонних замовлень залучалися підконтрольні Гринкевичу компанії, які раніше спеціалізувалися на будівництві і не мали відповідних виробничих, складських та інфраструктурних можливостей. За оцінками ДБР, це призвело до збитків у розмірі 1,2 мільярда гривень і, відповідно, до зриву постачання.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони.

Наприкінці грудня правоохоронці затримали Гринкевича під час спроби дати 500 тис. доларів хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. За ці кошти чиновник мав сприяти поверненню майна, яке було вилучено. Пізніше суд арештував бізнесмена з можливістю внесення застави в 429,44 млн гривень.

Своєю чергою донька Ігоря Гринкевича, Ольга Швед, привернула увагу ЗМІ влітку 2023 року, коли опублікувала в фото в VIP-вагоні "Укрзалізниці". Днями головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що їй пропонували гроші за видалення цієї новини.