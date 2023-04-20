ДБР повідомило про підозру податківцям з Мангуша, які збирали "данину" для окупантів

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді дев’ятьом працівникам податкової селища Мангуш на Донеччині. Колаборанти допомагають окупантам відбирати гроші у населення на тимчасово окупованих територіях України.

Після того, як російсьві війська захопили частину Донецької області, дев’ятеро працівників податкової служби перейшли на їхній бік та допомогли створити "Мангушскую объединенную республиканскую налоговою инспекцию Министерства доходов и сборов ДНР", в якій і залишилися працювати.

Вони підозрюються у державній зраді (2 ст. 111 КК України), повідомляє ДБР.

Троє зрадників обійняли керівні посади у новоствореній "інспекції". Вони здійснювали незаконну реєстрацію фізичних осіб-підприємців за законодавством так званої "ДНР" та налагодили надходження коштів на користь псевдореспубліки.

Ще одна підозрювана, колишня державний ревізор податкової інспекції, отримала посаду "начальника отдела контрольно-проверочной работы". Жінка контролювала документальні перевірки підприємців та своєчасність сплати податків до "казни" окупантів.

Колишня головна державна ревізор-інспекторка стала "заведующей сектором налогообложения подакцизных товаров и регистрации расчетных операций". Вона організовувала оподаткування підакцизних товарів і також контролювала сплату "податків" згідно з чинним законодавством так званої "ДНР". Інші підозрювані займали менш впливові посади.

Наразі фігуранти переховуються на тимчасово окупованій території та досі прислужують загарбникам, тому про підозру ім повідомлено заочно. Зрадникам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження колишньої співробітниці "міграційної служби МВС ДНР". На початку повномасштабного вторгнення фігурантка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України.