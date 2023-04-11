ДБР повідомило про підозру судді, яка працювала в установі окупантів у Маріуполі

Слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка працює на окупантів у Маріуполі. Вона підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, повідомили у ДБР.

Повідомляється, що зрадниця неодноразово брала участь у засіданнях "суду" як "суддя", що головує при розгляді кримінальних, цивільних та адміністративних справ.

Наразі затримати жінку немає можливості, оскільки вона перебуває у "відрядженні" в тимчасово окупованому Маріуполі для "налагодження" роботи та функціонування так званої "судової системи ДНР".

У 2014 році, під час захоплення агресором Донецька, тоді ще суддя Ленінського райсуду свідомо залишилась на тимчасово окупованій території та підтримала створення псевдореспубліки "ДНР".

З 2015 року обіймає посаду "судді Буденновского межрайонного суда" Донецка.

Окрім цього, жінка активно сприяла утворенню та функціонуванню фейкової "судової влади" на тимчасово захоплених територіях.

Також Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру судді так званого "Верховного суду ДНР", який визнав екстремістськими низку українських видань та громадських організацій.