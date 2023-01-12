ДБР провело обшук у зрадника із команди Сальдо, який при втечі забув "подарунок від Путіна"

Правоохоронці провели обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога. Йдеться про фейкового "першого заступника мера Херсона".

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.

"Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента РФ, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, коли Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант "кинувся навтьоки" разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного "високопоставленого" колабаранта в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.