ДБР розслідує обставини смертельного ДТП під Броварами за участі працівниці правоохоронного органу

Правоохоронці розслідують обставини ДТП поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією слідства, ДТП сталася 11 червня. За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

Відкрите кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що голова одного з райсудів Київської області 25 травня о 23:55 збив на смерть військовослужбовця, який ніс службу на блокпості в Києві.

Правоохоронці повідомили судді про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Суд обрав Олексію Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня без можливості внесення застави.