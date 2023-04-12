ДБР викрило схему "відмивання" коштів у газовій галузі

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру головному геологу газопромислового управління "Полтавагазвидобування", що входить до АТ "Укргазвидобування". Йому повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Посадовець разом зі спільниками вкрав 4,6 млн грн підприємства та "відмив" їх через конвертаційний центр. Йому загрожує позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади, повідомили у ДБР.

Встановлено, що підозрювані штучно завищували вартість газогідродинамічних досліджень. Вони організовували проведення тендерів у неконкурентний спосіб та фальсифікували перемогу в торгах спеціально визначених суб’єктів господарювання.

Виконання цих досліджень забезпечувалося силами держпідприємства за ціною, що була в рази меншою, ніж визначена за результатами тендеру.

Наразі правоохоронці проводять 14 обшуків вдома та за місцем роботи підозрюваних. Встановлюються всі співучасники цих злочинів та документуються інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді та участі у терористичній організації колишній судді Ленінського райсуду Донецької області, яка працює на окупантів у Маріуполі. Вона підозрюється в участі у терористичній організації та державній зраді