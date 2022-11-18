ДБР встановило особи понад 20 колишніх "беркутівців", які воюють на боці РФ

Державне бюро розслідувань встановило особи понад 20 колишніх "беркутівців", які у російсько-українській війні воюють на боці окупантів.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

У межах розслідування кримінального провадження ДБР встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу "Беркут" сьогодні воюють проти України у складі російської армії або протидіють нашій країні у складі окупаційних правоохоронних органів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, ДБР розпочало перевірку на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після революції Гідності.

Слідчі ДБР виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності.

Перевірки інших працівників цього розформованого підрозділу тривають.

"На сьогодні слідчі працюють, щоб оголосити установленим особам про підозру у колабораційній діяльності. Ще кілька осіб з колишнього "Беркута", які також воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке перебуває на фінальній стадії", – додали в ДБР.