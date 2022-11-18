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Злочинність
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ДБР встановило особи понад 20 колишніх "беркутівців", які воюють на боці РФ

ДБР встановило особи понад 20 колишніх "беркутівців", які воюють на боці РФ

Державне бюро розслідувань встановило особи понад 20 колишніх "беркутівців", які у російсько-українській війні воюють на боці окупантів.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

У межах розслідування кримінального провадження ДБР встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу "Беркут" сьогодні воюють проти України у складі російської армії або протидіють нашій країні у складі окупаційних правоохоронних органів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, ДБР розпочало перевірку на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після революції Гідності.

Слідчі ДБР виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінального провадження щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 осіб щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності.

Перевірки інших працівників цього розформованого підрозділу тривають.

"На сьогодні слідчі працюють, щоб оголосити установленим особам про підозру у колабораційній діяльності. Ще кілька осіб з колишнього "Беркута", які також воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке перебуває на фінальній стадії", – додали в ДБР.

Автор:
Світлана Манько