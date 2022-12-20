ДБР затримало двох колаборантів-працівників херсонського СІЗО

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру ще двом інспекторам "Херсонського слідчого ізолятора", які під час тимчасової окупації Херсону працювали на загарбників, повідомили в ДБР. Їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

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"Фігуранти добровільно перейшли на бік ворога з перших днів окупації та працювати у незаконно створеному органі – "Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области". Вони виконували вказівки ворога та отримували зарплатню у рублях", – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР розпочали документування діяльності колаборантів ще до деокупаціі міста. Маючи інформацію про те, що фігуранти можуть продовжувати контактувати з окупантами та надавати їм інформацію щодо ЗСУ вже на території звільненої Херсонщини, ДБР затримало цих двох осіб.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у Харкові. Зловмисник понад 8 років переховувався від правосуддя за участь у кремлівському проєкті "Новоросія" та спробах насильницького захоплення влади в регіоні.