ДБР затримало начальника митного посту, який вимагав у експортерів гроші під час блокади портів

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили та затримали начальника митного посту "Рені" Одеської митниці, який вимагав від брокерів "таксу" за оформлення документів на експорт зернових культур під час блокади портів.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

Начальник "Рені" встановив фіксовану ставку на кожну фуру та на видачу сертифікатів про походження товарів з України на кожне авто. Для прикладу: від одного митного брокера зловмисник незаконно вимагав понад 150 тис грн за безперешкодне оформлення автомобілів із зерновими культурами та видачу 15 сертифікатів.

Наразі слідчі планують повідомити зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, українські морські порти були заблоковані фактично з першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого. У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

З порту Одеси вперше з 24 лютого судно, завантажене українським продовольством, вийшло вранці 1 серпня