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Злочинність
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ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії

ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали колаборанта, який очолював так званий “поліцейський відділок” на території раніше окупованого міста Балаклія. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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"Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти - добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку", - сказано в повідомленні.

Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої "ЛНР", але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. 9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Автор:
Степан Крьока