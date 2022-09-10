ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали колаборанта, який очолював так званий “поліцейський відділок” на території раніше окупованого міста Балаклія. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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"Раніше зрадник був одним із керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти - добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку", - сказано в повідомленні.

Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої "ЛНР", але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, 10 вересня в ході контрнаступу Збройні сили України зайшли в місто Куп’янськ Харківської області. Над будівлею міської ради вже майорить жовто-блакитний прапор. 9 вересня в ході контрнаступу було звільнено 30 населених пунктів Харківської області.

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники Державного бюро розслідування розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.