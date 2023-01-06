ДБР затримало в Житомирській області наркодилера-ленінця

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру правоохоронцю з Житомирської області, який намагався налагодити постачання наркотичних речовин у прифронтові регіони України.

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"Чоловік організував пересилку наркотичних речовин у Миколаївську область та хотів поширити свою діяльність на інші регіони, наближені до зони бойових дій", – йдеться у повідомленні ДБР.

Співробітники ДБР провели обшуки за місцем проживання правоохоронця. Було знайдено та вилучено патрони, наркотичні речовини, у тому числі амфетамін, засоби зв’язку, фігурки Лєніна та двоголового орла.

"ДБР продовжує встановлювати ланцюг наркотрафіку, до якого був залучений правоохоронець та встановлюються його спільники. Крім того, вивчаються його дії щодо колабораційної діяльності та можлива співпраця з ворожими спецслужбами", – уточнюють в ДБР.

Правоохоронець підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 1 ст. 307 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного та відсторонення від посади.

Нагадаємо, у листопаді минулого року поліцейські Чернівецької області викрили злочинну групу у реалізації амфетаміну та прекурсорів до нього. Організував незаконну діяльність неодноразово судимий 28-річний мешканець Чернівців.