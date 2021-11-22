Таможенник Бурдейный, у которого нашли 700 тысяч долларов "дани", пытается возглавить управление контрабанды через "слугу народа" Здебского

Таможенник Михаил Бурдейный, которого 3 июня этого года сотрудники Госбюро расследований поймали с 700 тысячами долларов наличными, после чего его отстранили его от службы, сегодня снова пытается занять руководящий пост в таможне.

Так, во время заседания Верховной Рады Украины журналисты зафиксировали переписку народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Здебского и абонента, подписанного как "Бурдейный". В ней последний просит помочь в назначении начальником Управления контрабанды Волынской таможни.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Помните некоего волынского таможенника Михаила Бурдейного, который вез 700 тысяч долларов "дани" в Киев и был задержан ДБР в июне этого года? Он не просто до сих пор не под следствием и не уволен, а больше! Во время заседания Рады журналисты зафиксировали, как Бурдейный просит должность у нардепа от "слуг" Юрия Здебского", — написал Цыбулько и привел фото переписки.

В сообщениях, отправленных абонентом "Бурдейный" народному депутату Юрию Здебскому, говорилось следующее: "Привет! Юра есть информация, что снимают начальника управления контрабанды Волынской таможни! Пробуй эту должность!" "Юра реши этот вопрос. На крайняк – просто простым инспектором хотя бы! Для него это же в общем-то проблем никаких не будет. Позвонил начальнику таможню и взяли на работу".

Фото переписки абонента "Бурдейный" с народным депутатом от партии "Слуга народа" Юрием Здебским

Как известно, в Государственной таможенной службе ранее заявляли о том, что 3 июня этого года возле города Броды сотрудники Госбюро расследований во время обыска транспортного средства, которым пользовался работник Волынской таможни Михаил Бурдейный (начальник смены таможенного поста "Ягодин"), обнаружили и изъяли 700 тысяч долларов наличными. Также обыски проводились в доме, где проживает Бурдейный.

Госслужащему инкриминируется совершение правонарушений по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением), ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) и ст. 367 (Служебная халатность).

Деньги, найденные летом 2021 года в машине таможенника Бурдейного сотрудниками ГБР. Предположительно, эти деньги предназначались вышестоящим чиновникам и правоохранителям как "дань"

В Гостаможслужбе также официально заявили, что Бурдейный был среди 100 работников таможни, отстраненных от исполнения своих должностных обязанностей после заседания СНБО Украины 2 апреля. После того как срок отстранения, определенный действующим законодательством, истек, Бурдейный вернулся к исполнению служебных обязанностей.

В СМИ Бурдейного называют кассиром Волынской таможни, который аккумулировал и регулярно возил в столицу часть средств, полученных незаконным путем.