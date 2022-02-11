Дело нардепа Кузьминых: суд в очередной раз перенесли

Высший антикоррупционный суд 11 февраля не смог избрать меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого поймали "на горячем" во время получения взятки в 558 тысяч гривен. Суд в очередной раз перенесли.

Сегодня суд объявил очередной перерыв. Следующее заседание состоится 14 февраля в 12:00.

Отметим, суд по избранию меры пресечения народному депутату начался 7 февраля. Но, как оказалось, Кузьминых не взял с собой паспорт. Из документов при себе у него было только удостоверение народного депутата. Судья заявил, что видит подсудимого впервые, а соответственно, "он не может знать, точно это Кузьминых или нет". Поэтому заседание перенесли на 8 февраля, на 9:45 утра.

Но 8 февраля депутат просто не явился в суд. По словам адвоката, Кузьминых поехал в Житомир за своим паспортом, но не успел вернуться, потому что "расстояние от Житомира до Киева большое".

После этого судья объявил перерыв до 16:00, после чего рассмотрение дела по сути так и не началось.

Отметим, уже прошло две недели с момента того, как генпрокурор подписала депутату подозрение.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора провели совместную операцию и поймали Кузьминых во время получения взятки 28 января.

По данным следствия, Кузьминых получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

НАБУ опубликовало часть доказательств вины Кузьминых. В частности, обнародовано видео переговоров депутата с представителями частной компании, в ходе которых обсуждались детали получения т.н. отката — 30% от общей суммы контракта на поставку медицинского оборудования для УЗИ и МРТ.