Дело нардепа Кузьминых: ВАКС постановил принудительно доставить подозреваемого в суд

Высший антикоррупционный суд 19 февраля постановил осуществить привод народного депутата Сергея Кузьминых на следующее заседание для избрания меры пресечения. Об этом стало известно из трансляции суда.

Следующее судебное заседание назначено на 24 февраля. Правоохранители должны обеспечить присутствие Кузьминых на нем, если он не явится сам.

При этом адвокат Лариса Криворучко сообщила, что Кузьминых находится на лечении, поэтому не может присутствовать на судебном заседании.

На такое заявление прокурор возразил, что не предоставлены доказательства того, что Кузьминых действительно не может явиться в суд. Ведь по закону неявка допускается только в случае тяжелой болезни или лечения на стационаре, которое не допускает уход из медицинского учреждения.

Суд уже три раза не может избрать меру пресечения Сергею Кузьминых.

Отметим, что прошло две недели с момента того, как генпрокурор подписала депутату подозрение.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора задержали Кузьминых во время получения взятки 28 января 2022 года. По данным следствия, он получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

НАБУ обнародовало видео переговоров депутата с представителями частной компании, в ходе которых обсуждался "откат" — 30% от общей суммы контракта на поставку медицинского оборудования для УЗИ и МРТ.