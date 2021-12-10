Дело НГЗ на 9,2 млрд: ОО "Стоп шлам" подала иск от имени умерших

Общественная организация, решившая получить от Николаевского глиноземного завода почти 10 млрд грн морального вреда, подала иск в суд, включив в список членов своей организации умерших людей.

В списке членов общественной организации "Стоп шлам" указаны не только люди, не владеющие информацией об иске к НГЗ и самой организации, но и умершие лица. Об этом сообщили в пресс-службе НГЗ со ссылкой на заявление адвоката Владимира Ващенко.

По словам адвоката, уже документально подтверждено, что в список членов "Стоп шлам" попадали умершие лица. В частности, указана гражданка Надежда Сорочан. Ее заявление о вступлении в общественную организацию датировано 2020 годом, в то время как эта женщина скончалась еще в 2016 году.

"Учредители "Стоп шлам" просто получили копии документов и воспользовались данными. По нашей информации, таких лиц среди членов этой общественной организации не менее десятка. И это не говоря о людях, чьи данные использовали без их ведома. Поэтому мы требуем, чтобы правоохранители активизировали расследование и как можно скорее привлекли к ответственности виновных в мошенничестве", – отмечает Ващенко.

На НГЗ считают, что изначально иск "Стоп шлам" – это мошенничество. Он базировался на поддельной экспертизе, а данные многих истцов использовали без их сведения. Впрочем, это не помешало судье Заводского районного суда Николаева Ирине Бобровой вынести решение в пользу "Стоп шлам". Это решение сейчас обжалуется в апелляционном суде.

Напомним, полиция расследует мошенничество со стороны учредителей общественной организации "Стоп шлам", которая пытается взыскать с НГЗ 9,2 млрд грн компенсации за моральный ущерб.

Также НАБУ и ДБР проводят расследование злоупотребления властью, незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда и служебного подлога судьи Заводского районного суда Николаева Ирины Бобровой.

В отношении адвокатов "Стоп шлам" открыто уголовное производство по статье "Подделка документов" – они предоставили в суд справки о заболевании коронавирусом с явными признаками подделки.