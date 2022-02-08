Дело о присвоении нардепом Дубневичем 93 млн "Укрзализныци" передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении народного депутата Ярослава Дубневича и еще восьми человек, которых подозревают в завладении более 93 млн грн ПАО “Укрзализныця”.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению 9 человек, среди которых народный депутат Украины 9 созыва и бывшие должностные лица филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", в незаконном завладении более 93 млн гривен средств ПАО "Укрзализныци", — сказано в сообщении.

В САП подчеркнули, что на сегодняшний день досудебное расследование по делу уже завершено.

В ходе следствия выяснилось, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", действуя в сговоре с народным депутатом с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовали проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

В итоге предприятие в течение 2015-2017 годов переплатило за поставку товаров более 93 млн гривен.

Имя и фамилия в сообщении САП не указывается, но из контекста понятно, что речь идет о Ярославе Дубневиче.

Напомним, Дубневича подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий.

31 октября 2019 года Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Депутату объявили о подозрении в растрате более 93 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

В случае доказательства вины Дубневичу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

2 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу — залог в 100 млн грн, тем самым отклонив ходатайство прокуратуры о заключении под стражу на два месяца. Дубневич заявил, что "не знает, где найдет 100 млн грн".

7 ноября 2019 года Апелляционный суд изменил меру пресечения Ярославу Дубневичу с залога в 100 млн грн на арест с альтернативой залога в 90 млн гривен.

Впоследствии за Дубневича внесли залог в 100 млн грн до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 7 ноября.

А 21 февраля 2020 года Высший антикоррупционный суд отменил депутату обязательство носить электронный браслет.