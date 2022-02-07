Дело о взятке на 558 тысяч гривен: НАБУ и САП задержали "слугу народа" Кузьминых

В понедельник, 7 февраля, НАБУ и САП задержали нардепа Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тысяч грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Адвокат нардепа Кузьминых Лариса Криворучко в комментарии изданию "Страна" подтвердила, что ее клиента задержали сегодня, когда он сам явился в НАБУ.

"Нардеп Кузьминых пришел в НАБУ вместе со мной. Около получаса мы ждали в приемной - мы требовали, чтобы нам подтвердили или опровергли информацию о том, что он находится в розыске. К нам никто не выходил, а потом вышли несколько детективов и сказали, что они задерживают Кузьминых. Но в классическом понимании задержания его никто не задерживал. Мы сейчас вместе сидим в кабинете в НАБУ. И якобы происходит задержание. Хотя даже на фото, которые они опубликовали, видно, что мы стоим в приемной НАБУ. Они предоставляют СМИ необъективную информацию", - заявила Лариса Криворучко.

При этом адвокат акцентировала, что Кузьминых явился в НАБУ добровольно.

"Никаких наручников на него не надевали - человек добровольно пришел уточнить информацию. Потому что письменно он ничего не получал - ни повесток, ни сообщение о подозрении. В понимании закона он не подозреваемый. Мы пришли сами в НАБУ и после длительного ожидания нам сказали, что он задержан. Это смешно. Все это будет озвучено в суде", - добавила Лариса Криворучко.

По ее словам, дальше она будет выяснять законность основания нахождения в розыске и всех остальных действий.

"НАБУ имеет свойство предоставлять очень красивую картинку, но она разбивается о процессуальные документы стороны защиты. Ну, как можно человека задержать в здании НАБУ?", - комментирует ситуацию Лариса Криворучко.

Напомним, 28 января Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало при получении взятки в 558 тысяч грн народного депутата Сергея Кузьминых, его подозревают в организации схем откатов на государственных тендерах по закупке медицинского оборудования.

Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля объявило в розыск депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Сергея Кузьминых.

31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении ему по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса.

Его отправили по месту работы Кузьминых — в Раду, а также по известным следствию местам жительства и регистрации нардепа, так что с 31 января он в понимании Уголовного процессуального кодекса приобрел статус подозреваемого и обязан прибывать к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

В НАБУ отмечали, что хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал.

31 января защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что тот находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако и сам Кузьминых, и его защитница, как утверждают в НАБУ, отказываются сообщить следствию об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый.

В то же время адвокат Лариса Криворучко 1 февраля заявила, что отправила в НАБУ уведомление о нахождении ее подзащитного в больнице на лечении сроком около десяти дней, в котором пообещала предоставить соответствующий медицинский документ по запросу бюро.

2 февраля НАБУ опубликовало оперативное видео, на котором нардеп договаривается об "откате" в 30% на закупке системы ультразвуковой диагностики для больницы №2 в Житомире, который составлял 558 тысяч грн. Отметим, что Кузьминых является депутатом-мажоритарщиком, представляющим округ №67, охватывающий часть Житомирской области, в том числе часть Житомира.

Сергей Кузьминых, 39-летний нардеп-мажоритарщик из Житомира, входит во фракцию "Слуга народа". В Раде возглавляет в комитете по здравоохранению подкомитет по вопросам фармации.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда нардепов от "Слуги народа" ловят на взятке. Например, в 2020 году стал подозреваемым нардеп Юрченко. И тогда его даже исключили из фракции, правда, Юрченко исправно ходит в Раду и голосует за все инициативы "слуг".