Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Трубицын вышел из СИЗО под залог в 15 миллионов

За депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, подозреваемого в получении взятки в 1,26 млн гривен, внесли залог, и он выходит из СИЗО.

Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на источники в антикоррупционных органах.

"За депутата Киевсовета было внесено 14,886 млн грн залога. Соответственно, он выйдет из СИЗО", — сказал один из собеседников.

Согласно определению суда, на Трубицына возлагаются обязанности: не выезжать из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; прибывать по первому требованию; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорт и носить электронный браслет.

Также внесли залог и за других подозреваемых: исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова и его заместителя Алексея Непряхина; замдиректора КП "Киевская спадщина" Дмитрия Ковальчука; помощника Трубицына Артема Билинского и приближенное лицо депутата Илью Лифа.

Напомним, 9 февраля в Киеве детективами НАБУ был задержан депутат Киевсовета Владислав Трубицын. Также в тот день были задержаны помощник депутата и три чиновника из руководства двух КП Киева. Помимо этого задержан еще и предприниматель, которого в СМИ называли "неофициальным помощником Трубицына".

По официальной версии НАБУ, за свои услуги подозреваемые вымогали и получили 1,26 млн грн неправомерной выгоды. Все подозреваемые получили подозрения по статье 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

В то же время всем фигурантам дела Высший антикоррупционный суд 11 февраля назначил меру пресечения в виде содержания под стражей, но с возможностью внесения залога.