Депутата Киевсовета Трубицына взяли под стражу з возможностью залога в 15 млн

Высший антикоррупционный суд Украины 11 февраля арестовал на два месяца депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына, подозреваемого в получении взятки в 1,26 млн гривен, с альтернативой залога в размере почти 15 млн грн.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Отметим, САП попросила у ВАКС для Трубицына меру пресечения в виде ареста с залогом в размере более чем 24,8 млн гривень.

Судья удовлетворил ходатайство частично и постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток до 9 апреля 2022 года.

В то же время суд определил для депутата залог в размере 14 миллионов 886 тысяч гривен.

В случае внесения залога на Трубицына возлагаются обязанности: не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать прокурору или суду об изменении места жительства или места работы, не общаться со свидетелями, сдать документы для выезда из Украины, носить электронное средство контроля.

Отметим, по версии следствия, Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду в размере 1,26 млн гривен от предпринимателя за установление МАФов. По делу подозреваемыми, кроме депутата, проходят еще 5 человек.

Сам депутат отрицает обвинения — по его словам, он все время боролся с незаконными торговыми точками и "никогда не имел на должности депутата личную выгоду".

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро поймало депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в момент, когда он пытался получить крупную взятку.

Напомним, Высший антикоррупционный суд 11 февраля избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о взятке в размере 1,26 млн грн. Его арестовали с возможностью залога в почти 2,5 млн гривен.

Отметим, подозрение по делу о получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды при содействии организации розничной торговли в Киеве вручено руководителю коммунального предприятия "Городской магазин" Аману Моламову.