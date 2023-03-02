Депутатам Держдуми РФ , які голосували за визнання "Л/ДНР", загрожує до 15 років позбавлення волі

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 41 депутата Держдуми РФ, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що 15 лютого минулого року дупутати Держдуми РФ підтримали постанову щодо звернення до лідера країни-агресора РФ ї з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже через тиждень проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Тим самим посадовці сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що минулого місяця СБУ передала до суду обвинувальні акти стосовно ще 55 депутатів держдуми РФ та наразі здійснює комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Повний список із вищезазначених депутатів:

Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р.н.

Берулава Михайло Миколайович, 03.08.1950 р.н.

Бессонов Євген Іванович, 26.11.1968 р.н.

Біфов Анатолій Жамалович, 07.01.1963 р.н.

Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р.н.

Васильєв Микола Іванович, 28.03.1958 р.н.

Вассерман Анатолій Олександрович, 09.12.1952 р.н.

Власов Василь Максимович, 27.06.1995 р.н.

Гаврилов Сергій Анатолійович, 27.01.1966 р.н.

Гартунг Валерій Карлович, 12.11.1960 р.н.

Горєлкін Антон Вадимович, 22.01.1982 р.н.

Горохов Андрій Юрійович, 13.01.1960 р.н.

Гурульов Андрій Вікторович, 16.10.1967 р.н.

Дамдінцурунов Вячеслав Анатолійович, 21.09.1977 р.н.

Данчікова Галіна Інокентіївна, 13.08.1954 р.н.

Демченко Іван Іванович, 27.09.1960 р.н.

Дзюба Віктор Вікторович, 10.08.1977 р.н.

Дімов Олег Дмитрович, 08.03.1968 р.н.

Догаєв Ахмед Шамханович, 18.08.1965 р.н.

Долуда Микола Олександрович, 10.06.1952 р.н.

Дорошенко Андрій Миколайович, 10.03.1977 р.н.

Дрожжина Юлія Миколаївна, 01.03.1990 р.н.

Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р.н.

Дьяконова Тетяна Іванівна, 22.04.1970 р.н.

Євтюхова Олена Олександрівна, 07.08.1970 р.н.

Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948 р.н.

Єфімов Віталій Борисович, 04.04.1940 р. н.

Жуков Олександр Дмитрович, 01.06.1956

Затулін Костянтин Федорович, 07.09.1958

Захаров Костянтин Юрійович, 31.03.1973 р.н.

Зубарєв Віктор Владиславович, 20.02.1961 р.н.

Іванівський Олег Іванович, 05.06.1966

Іванов Максим Анатолійович, 24.11.1967 р.н.

Іванов Максим Євгенович, 23.05.1987 р.н.

Івенських Ірина Валентинівна, 22.07.1972 р.н.

Канаєв Олексій Валер'янович, 30.08.1971 р.н.

Карлов Георгій Олександрович, 04.01.1971 р.н.

Карпов Анатолій Євгенович, 23.05.1951 р.н.

Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р.н.

Скриванов Дмитро Станіславович, 15.08.1971 р.н.

Ткачов Антон Олегович, 31.03.1994 р.н.

Раніше СБУ зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.