Депутатам Київради вручили підозри в ухиленні від військової служби

Чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких мають статус депутатів Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, вручили підозри в ухиленні від військової служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО впродовж року не з’являлись на військову службу.

Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Зазначається, що чоловікам інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Слідство ініціює клопотання щодо тримання підозрюваних під вартою.

Нагадаємо, столичне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Солом’янське управління поліції Києва викрили на участі в корупційній схемі керівника комунального підприємства