Ділки з Дніпра хотіли продати росіянам запчастини до бойових літаків на суму понад 10 млн грн

Служба безпеки запобігла продажу до Росії партії авіаційних комплектуючих, які були викрадені на одному із українських підприємств. Мова йде про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, до оборудки причетний дніпропетровський кримінальник, який у 2019 році вкрав відповідне обладнання зі складу компанії-виробника.

Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту.

"Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, - розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті", - зауважують правоохоронці.

За інформацією СБУ, опублікованою "рекламою" зацікавились представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:

10 авіанасосів;

2 стартер-генератори;

1 тисячу додаткових комплектуючих.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Повідомляється, що ініційована СБУ експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах.

"У зв’язку з цим було прийнято рішення суду про передачу відповідної продукції для потреб Збройних Сил України", - зауважили в СБУ.

Раніше СБУ викрила організаторів схема незаконного переправлення з України товарів військового призначення та двох його спільників. Вони хотіли вивезти до "східноазійської країни" викрадені з "Мотор Січі" авіакомплектуючі.