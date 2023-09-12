Директора пологового будинку в Києві підозрюють у привласненні 4,5 млн грн

У Києві повідомили про підозру директору одного з пологових будинків, який понад рік отримував зарплату за фіктивно працевлаштованих ним 17 осіб.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва.

Йому інкриміновано розтрату коштів, службове підроблення та пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України).

"За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 осіб. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали", - повідомляють у прокуратурі.

Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати.

Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Раніше СБУ спільно з Національною поліцією знешкодили злочинну організацію, яка займалась продажем за кордон сурогатних немовлят з України.