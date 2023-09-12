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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Директора пологового будинку в Києві підозрюють у привласненні 4,5 млн грн

правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва
Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва

У Києві повідомили про підозру директору одного з пологових будинків, який понад рік отримував зарплату за фіктивно працевлаштованих ним 17 осіб.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру директору одного з пологових будинків міста Києва.

 Йому інкриміновано розтрату коштів, службове підроблення та  пособництво у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України).

"За даними слідства, підозрюваний надав вказівку «працевлаштувати» до комунального закладу 17 осіб. Фактично ці люди в пологовому будинку не працювали", - повідомляють у прокуратурі. 

Незважаючи на це, протягом січня 2021 року – березня 2022 року директор вносив неправдиві відомості до офіційних документів, які стали підставою для нарахування та виплати їм заробітної плати.

Фото 2 — Директора пологового будинку в Києві підозрюють у привласненні 4,5 млн грн

Загалом на оплату таким «працівникам» було виділено 4,5 млн грн бюджетних коштів.

Наразі встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Раніше СБУ спільно з Національною поліцією знешкодили злочинну організацію, яка займалась продажем за кордон сурогатних немовлят з України.

Автор:
Світлана Манько