Директорці ТРЦ "Гулівер" у Києві висунули підозру в ухиленні від сплати податків

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру генеральній директорці товариства, яке є власником одного з найбільших офісних та торгівельно-розважальних центрів Києва, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років, дирекція торгівельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.

"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству - власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку", - зауважують у БЕБ.

Там додають, що на підставі отриманих доказів, детективи БЕБ, повідомили директорці столичного ТРЦ про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У БЕБ не вказують ім'я підозрюваної та назву компанії. Однак "Forbes Україна" пише, що з огляду на дані в Єдиному реєстрі судових рішень, може йтися про компанію-власника ТРЦ "Гулівер" – ТОВ "Три О". Її керівником є ​​Ірина Круппа.