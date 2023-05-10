Для керівництва Херсонським "управлінням МВС РФ" окупанти створили спеціальне організоване злочинне угруповання

Служба безпеки України спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції зібрала доказову базу на учасників злочинної організації, яка діяла у складі створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у лавах російського карального органу зловмисники виконували завдання Кремля щодо поширення окупаційного режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Зловмисники мали чітку ієрархічну вертикаль, на чолі якої стояли двоє "кураторів" з ФСБ та МВС РФ, що безпосередньо займалися формуванням керівного складу псевдооргану та контролювали його діяльність. Зокрема, це громадяни РФ Сініцин Сергій Вікторович і Топтигін Олександр Сергійович.

"До протиправної діяльності вони залучили двох кадрових співробітників російської поліції і призначили їх "заступниками" очільника фейкового відомства. При цьому керівником цієї установи став ексочільник Управління МВС у Черкаській області Ліпандін Володимир Віталійович", - зауважують в СБУ.

Там додають, що інші 30 активних учасників злочинної організації – колишні місцеві правоохоронці, які після захоплення частини Херсонщини підтримали загарбників.

"За даними слідства, зловмисники викрадали людей до російських катівень, де піддавали їх численним тортурам. Таким чином рашисти намагалися залякати місцевих жителів та змусити їх працювати на окупаційну адміністрацію. Також вони регулярно проводили незаконні обшуки в оселях громадян, під виглядом яких розграбовували майно потерпілих, зокрема забирали й зареєстровану мисливську зброю", - повідомили правоохоронці.

Крім того, під час тимчасової окупації обласного центру зловмисники пограбували міську аптеку – винесли звідти всю готівку, медпрепарати, а саме приміщення "конфіскували" для потреб загарбників.

Учасників карального органу також залучали до проведення псевдореферендуму на території регіону. Тоді вони охороняли "виборчкоми" та забезпечували перевезення фейкових "бюлетенів".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). Наразі підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території на півдні України. СБУ вже затримала чотирьох інших "посадовців" цього російського карального органу. Щодо решти учасників злочинного угруповання - тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Кожного з них буде покарано!", - наголосили в СБУ.

Також відомство публікує повний список викритих учасників організованого злочинного угруповання-працівників Херсонського "управління МВС РФ":

1. Ліпандін В.В. – начальник головного управління;

2. Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

3. Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення;

4. Стусенко Є.Г. – начальник слідчого управління;

5. Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

6. Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби із організованою злочинністю;

7. Малиновський Р.О. – начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

8. Чмельов В.О. – начальник відділу розкриття майнових злочинів;

9. Великосельський Є.В. – начальник відділу з боротьби із незаконним обігом наркотиків;

10. Цимбаревич О.М. – заступник начальника поліції громадської безпеки;

11. Гаркуша Г.О. – начальник батальйону "Беркут";

12. Горєлов К.В. – начальник центру громадських зв'язків;

13. Морозик У.С. – начальник відділу кадрів управління карного розшуку;

14. Яременко О.О. – начальник тренінгового центру;

15. Парфенюк Є.П. – заступник начальника штабу - начальник чергової частини;

16. Фоміна Т.І. – начальник управління фінансового забезпечення;

17. Чуманов А.В. – оперуповноважений управління карного розшуку;

18. Крайнов П.А. – слідчий слідчого відділу Суворовського міського управління поліції;

19. Рубан В.О. – оперуповноважений відділення карного розшуку Дніпровського міського відділу поліції;

20. Кондратов К.А. – слідчий слідчого відділу Дніпровського міського відділу поліції;

21. Жакомін А.А. – оперуповноважений оперативно-розшукової частини власної безпеки;

22. Чернишов В.В. – інспектор штабу Суворовського міського управління поліції;

23. Ковтун П.Г. – заступник начальника головного управління – начальник кримінальної поліції;

24. Селезньов В.В. – слідчий Суворовського міського управління поліції;

25. Канівець І.П. – начальник управління кадрового забезпечення;

26. Дмитрук О.А. – заступник начальника слідчого управління;

27. Запорожець А.П. – начальник економічної безпеки та протидії корупції;

28. Лисенко Д.В. – начальник штабу;

29. Кам’янський Р.М. – начальник загону спеціального призначення "Грім";

30. Старосвітський С.М. – заступник начальника головного управління;

31. Топтигін О.С. – кадровий співробітник МВС РФ;

32. Сініцин С.В. – "куратор" окупаційної влади Херсонської області від фсб, кадровий співробітник ФСБ РФ;

33. Кузменков Г.Г. – заступник начальника головного управління, кадровий співробітник МВС РФ;

34. Топольницький О.С. – заступник начальника головного управління – начальник поліції громадської безпеки, кадровий співробітник МВС РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Окупанти його призначили очільником вокзалу міської станції, де колаборант допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну.