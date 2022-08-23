Для підняття хмари радіоактивного пилу окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС

Російські загарбники почали використовувати новий метод створення потрібної "картинки" на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство, повідомляють в ГУР.

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"Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС", – йдеться у повідомленні.

Золовідвали – місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи ТЕС. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

"Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації", – додають в ГУР.

У свою чергу російські загарбники намагаються представити ці дані як результати міфічних "обстрілів з боку ЗСУ".

Нагадаємо, нещодавно пресслужба "Енергоатому" повідомила, що ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.