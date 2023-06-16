- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
До 10 років тюрми засуджено "експерта" з телеканалів Медведчука, який закликав до "демонтажу" України
На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра за заклики до зміни меж кордону України .
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.
Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт". Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії російських окупантів", - повідомили в СБУ.
За матеріалами відомства, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
"Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання", - підкреслили в СБУ.
Раніше СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Медведчука Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.
Також Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.