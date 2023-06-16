АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

До 10 років тюрми засуджено "експерта" з телеканалів Медведчука, який закликав до "демонтажу" України

До 10 років тюрми засуджено "експерта" з телеканалів Медведчука, який закликав до "демонтажу" України
Михайла Шпіра засудили до 10 років за ґратами

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити прокремлівського пропагандиста Михайла Шпіра за заклики до зміни меж кордону України .

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник вихваляв агресивну політику військово-політичного керівництва Росії та виправдовував тимчасову окупацію нашої держави.

Також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну із релігійних конфесій в нашій державі.

"До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах "медіахолдингу Медведчука" та позиціонував себе як "експерт". Щоб уникнути правосуддя, Шпір ще у 2020 році втік до Москви, а після початку повномасштабного вторгнення РФ був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії російських окупантів", - повідомили в СБУ.

За матеріалами відомства, суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Фігуранта визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Фото 2 — До 10 років тюрми засуджено "експерта" з телеканалів Медведчука, який закликав до "демонтажу" України

"Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Медведчука  Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.

Також Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.

Автор:
Світлана Манько