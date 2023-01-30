До 10 років за ґратами проведуть агенти РФ, які "зливали" позиції ЗСУ на Донеччині

Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій зібрала беззаперечні докази вини ще двох агентів РФ, які збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що насамперед зловмисників цікавили позиції українських захисників у Слов’янську і Краматорську.

Крім цього, вони передавали ворогу місця розташування та інформацію про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури регіону. Отримані відомості окупанти використовували для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

"Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у березні та жовтні 2022 року під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. За матеріалами української спецслужби суд призначив їм покарання у виді 8 та 10 років ув’язнення відповідно", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, один з засуджених – місцевий житель, який здійснював фото-, відеофіксацію переміщення військової техніки ЗСУ та передавав інформацію своєму вітчиму, який перебував у лавах окупантів.

Ще один злочинець – направляв "звіти" про базування українських військ у спеціально створений агресором чат-бот "народної міліції ДНР". Для конспірації зловмисник зареєструвався у месенджері під жіночим ім’ям.

Суд на підставі зібраних доказів визнав фігурантів винними за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки продовжує притягувати до відповідальності учасників терористичної організації "ДНР", які воювали проти України, і зібрала доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань.