До 10 років за ґратами проведуть бойовики, які обстрілювали житлові квартали на Луганщині

Служба безпеки продовжує притягувати до відповідальності учасників російських окупаційних угруповань. У результаті слідчих дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав окупаційних угруповань країни-агресора.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, вони увійшли до складу підрозділів Південного військового округу РФ і брали активну участь у штурмі українських міст на східному фронті.

Зловмисники потрапили у полон у 2022 році під час контрнаступу ЗСУ у Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами СБУ суд призначив затриманим 9 та 10 років ув’язнення відповідно.

Серед засуджених – бойовик, який ще з 2014 року воював проти сил АТО та обстрілював житлові квартали Луганська. Після 24 лютого 2022 року він брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку, де і потрапив у полон.

Ще один злочинець – у 2016 році увійшов до складу так званої "державної служби охорони ЛНР". На початку повномасштабної агресії його "перевели" до лав 2-го армійського корпусу ЗС РФ, де командував обстрілами Сєвєродонецька та Лисичанська. При спробі закріпитися в районі Білогорівки на Луганщині був захоплений українськими військовими у полон разом із підлеглими.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, раніше за матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам, які штурмували українські міста на Донеччині та Запоріжжі, покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення.