До 10 років за ґратами проведуть "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох учасників російських окупаційних угруповань, які штурмували українські міста на сході України. Суд призначив їм покарання у виді 9 та 10 років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, обох зловмисників було взято в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Одним із засуджених є 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування. У жовтні 2022 року представники ПВК "Вагнер" запропонували йому підписати контракт. За це "рекруту" пообіцяли 200 тис. рублів та "погашення" судимості.

Вже на початку грудня 2022 року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Перебуваючи на "посадах" снайпера, а потім розвідника, брав активну участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної.

На початку 2023 року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону "Шторм", який був сформований агресором для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута. У березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, раніше за матеріалами Служби безпеки ще один учасник терористичної організації "ЛНР" отримав реальний термін ув’язнення. Зловмисником є уродженець Довжанська, який у 2017 році добровільно приєднався до "народної міліції ЛНР".