До 11 років тюрми засуджено учасників російської ДРГ, які викрадали людей на Харківщині

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи, які вчиняли воєнні злочини у Харківській області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час захоплення Ізюмського району зловмисники виконували завдання Москви щодо виявлення та фізичної ліквідації учасників антитерористичної операції на сході України.

Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО "А" знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні цього року.

У ході оперативно-бойових заходів четверо російських диверсантів було затримано.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув’язнення кожному.

Серед них – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу зс РФ (більш відомого як ГРУ).

Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії.

Саме вони на початку вересня цього року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО.

Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові.

До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

Таким чином загарбники проводили допити і намагалися "вибити" інформацію про інших українських патріотів.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичних організацій "Л/ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони. Зловмисники проведуть за ґратами від 10 до 13 років.