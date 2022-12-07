До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "зливав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську.

Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року.

На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання - 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до РФ у 2014 році.

З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ.

"Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

За попередніми даними, саме за його "наводкой" рашисти викрали двох українських патріотів.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України.

"Його протиправні дії розслідує Служба безпеки у рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення правопорушника до відповідальності за злочин проти нашої держави", - зауважили в СБУ.

Раніше СБУ повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого в одному з храмів у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русский мир". Серед підозрюваних – священник.