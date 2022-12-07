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Злочинність
Дата публікації

До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "зливав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "зливав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони на Луганському напрямку і "здавали" рашистам учасників АТО.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську.

Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ.

Також він "повідомляв" агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням.

Фото 2 — До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "зливав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

Правоохоронці затримали зловмисника в результаті спецоперації у квітні цього року.

На підставі зібраних доказів суд призначив йому покарання - 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, клірика залучив до співпраці представник російської окупаційної армії під час поїздки до РФ у 2014 році.

З того часу на постійному контакті зі священником перебував ватажок одного з терористичних угруповань "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення настоятель храму збирав та передавав йому дані про підрозділи ЗСУ.

"Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 (надання збройним формуванням країни-агресора сприяння у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

Крім цього, СБУ викрила на Луганщині ще одного священника УПЦ (МП), який пішов на добровільну співпрацю з агресором.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території сходу України, він здавав рашистам місця перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Фото 3 — До 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який "зливав" позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку

За попередніми даними, саме за його "наводкой" рашисти викрали двох українських патріотів.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на захопленій частині сходу України.

"Його протиправні дії розслідує Служба безпеки у рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення правопорушника до відповідальності за злочин проти нашої держави", - зауважили в СБУ.

Раніше СБУ повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого в одному з храмів у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русский мир". Серед підозрюваних – священник.

Автор:
Світлана Манько