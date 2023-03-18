До 12 років за ґратами проведуть бойовики, які атакували українські міста на східному фронті

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів – 10 років ув’язнення, іншим трьом – 12 років.

Серед засуджених – командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ. З 2014 року він брав участь у бойових діях проти сил АТО, а після початку широкомасштабного вторгнення давав накази на обстріли українських міст на сході із самохідних артилерійських установок "Піон".

Ще один бойовик після 24 лютого минулого року штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях.

Також засуджено загарбника, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот" брав участь у спробах захоплення селища Велика Новосілка.

Крім цього, засуджено бойовика, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором "розвідувального управління республіканської гвардії ДНР". У лавах терористів він охороняв російські тюрми, де незаконно утримували учасників руху опору, а після повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на східному фронті. Суд призначив йому 13 років позбавлення волі.