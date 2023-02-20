До 14,5 років ув’язнення засуджено "крота", що працював на російські спецслужби

За матеріалами СБУ до 14,5 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено колишнього співробітника української спецслужби, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів – один з ключових пріоритетів сьогодні.

"Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом", - підкреслив Василь Малюк.

За даними слідства, зловмисник входив до складу одного з регіональних органів силового відомства.

За три місяці до початку повномасштабного вторгнення він за власної ініціативи вийшов на зв’язок з представником російської спецслужби та запропонував йому співпрацю в обмін на гроші.

За завданням агресора зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та їхніх родичів, а вже після 24 лютого – приступив до розвідування місць дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської області.

Насамперед він намагався виявити локації можливого базування української бойової авіації.

Зібрані відомості ворожий агент планував передати своєму російському куратору через закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації.

Втім співробітники СБУ викрили "крота", задокументували його злочинну діяльність і затримали наприкінці лютого минулого року у Кропивницькому.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, 8 років за гратами проведуть двоє російських агентів. Вони збирали розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області. Контррозвідники СБУ затримали обох російських агентів під час спецоперації на території регіону у липні минулого року.