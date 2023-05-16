До 15 років тюрми засуджено ще одного депутата Держдуми РФ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата російської Держдуми Антона Ткачова, який сприяв розв’язанню повномасштабної війни проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що цей посадовець позиціонує себе як "нове обличчя" кремлівського режиму і повністю підтримує агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ

За це його призначили до комітету російської Держдуми з питань інформаційної політики.

"За даними слідства, 15 лютого 2022 року він підтримав постанову щодо звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого депутат проголосував за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР", - зауважують в СБУ.

У відомстві нагадують, що в подальшому ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим самим посадовець сприяв реалізації злочинного плану Москви щодо захоплення нашої держави.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Ткачова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Там додають, що оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів Державної думи РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.