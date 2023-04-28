До 15 років тюрми засуджено "віцемера Тореза", яка займалась депортацією українців до Сибіру

До 15 років тюрми засуджено так звану "заступницю голови адміністрації міста Торез", яка підтримує ідеології так званої "ДНР" та добровільно погодилась обійняти посаду в квазіреспубліці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка організувала в місті "перевалочну базу", яку використовували для примусового вивезення жителів Маріуполя і Волновахи до віддалених регіонів Росії.

Серед "пунктів призначення" були території Сибіру і Далекого Сходу.

"Як встановили слідчі, зловмисниця ще у 2016 році приєдналась до лав терористичної організації "днр". Тоді окупанти призначили її "керуючою справами" окупаційної адміністрації м. Єнакієве". Там вона організовувала антиукраїнські мітинги, допомагала розквартировувати бойовиків і сприяла їх матеріально-технічному забезпеченню. Згодом її "підвищили" до "віцемера міста Торез" та доручили відповідати за "соціальний блок"", - повідомили в СБУ.

Там додають, що на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

За матеріалами СБУ суд призначив окупаційному "віцемеру" 15 років тюрми.

"Наразі фігурантка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині України. Тривають комплексні заходи для притягнення винної до відповідальності", - зауважили в СБУ.

Раніше СБУ повідомила про підозру ще 11 педагогам-колаборантам, що допомагають агресору запроваджувати російські програми "освіти" в тимчасово окупованих районах України. Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.