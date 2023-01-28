До 15 років за ґратами проведуть бойовики, які штурмували українські міста на Донеччині та Запоріжжі

Служба безпеки продовжує притягувати до відповідальності учасників терористичної організації "ДНР", які воювали проти України, і зібрала доказову базу вини ще трьох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав російських окупаційних угруповань.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ

Зазначається, що зловмисники увійшли до складу бойових підрозділів Південного військового округу країни-агресора і брали активну участь у штурмі населених пунктів на сході та півдні України.

Зловмисники потрапили в полон під час контрнаступу ЗСУ в минулому році.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив бойовикам покарання строком від 10 до 15 років ув’язнення.

Серед засуджених – чоловік, який ще у 2015 році приїхав у тимчасово окупований Донецьк і приєднався до терористичного угруповання "Восток".

Після 24 лютого він воював проти Сил оборони в районі селища Піски, де і потрапив у полон.

Наступний злочинець – командир гранатометного підрозділу підконтрольної окупантам "народной милиции ДНР", який брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Ще один бойовик перебував у складі "100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" збройних сил РФ.

У лавах окупантів займався ремонтом та обслуговуванням ворожої військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав трьох бойовиків винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Ще одного – засуджено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше СБУ затримала ще одного ворожого поплічника, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь країни-агресора. Понад 12 років за гратами проведе інформатор, який "полював" за бойовими позиціями HIMARS.