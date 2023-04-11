До 15 років за ґратами проведуть ще 8 бойовиків, які штурмували Бахмут та розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще вісьмох учасників окупаційних угруповань країни-агресора. Суд призначив загарбникам від 8 до 15 років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисники потрапили у полон українських захисників під час бойових зіткнень на східному та південному фронтах.

Зокрема, серед засуджених – помічник гранатометника так званого "батальйону прізрак". З 2014 року він воював проти сил АТО, а після повномасштабного вторгнення штурмував міста в Донецькій та Луганській областях. Під час однієї з ворожих наступальних операцій зловмисник потрапив у полон поблизу Бахмута.

Також тюремні строки отримали двоє бойовиків зі складу 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Разом із іншими окупантами вони чергували на російських блокпостах у захоплених містах Донеччини, проводили артобстріли позицій українських військ на території регіону.

Ще один зловмисник – мав завдання виявляти безпілотні літальні апарати Сил оборони на тимчасово окупованій території Луганщини.

До 15 років ув’язнення також засуджено бойовика, який на початку повномасштабного вторгнення перебував у тюрмі на території тимчасово захопленої частини Донеччини. Згодом загарбники запропонували йому "амністію" за умови вступу до 100-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Упродовж 20 днів колишній в’язень брав участь у штурмі Бахмута і потрапив там у полон.

Крім того, реальний термін ув’язнення отримав мешканець Херсонщини, який у перший день повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога. Спільно з російськими військовими з 56-го полку повітряно-десантних військ РФ він збирав розвіддані про переміщенням підрозділів ЗСУ на південному напрямку.

Також на Полтавщині за матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено двох мешканців Горлівки, які напередодні 24 лютого минулого року добровільно вступили до лав окупантів. Потім вони брали участь у штурмі населених пунктів Донеччини.

Фото: пресслужба СБУ.

На підставі зібраних доказів цих та інших зловмисників суд визнав винними за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконному збройному формуванні, створеному на тимчасово окупованій території);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.